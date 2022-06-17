В Раде пожаловались на недостаток оружия НАТО

Объема западных вооружений, который получает Киев от стран НАТО , недостаточно для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически ни на одном участке фронта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский , его слова цитирует РИА Новости .

Парламентарий считает, что Украина будет испытывать нехватку оружия даже после того, как в страну прибудут обещанные европейцами реактивные системы залпового огня и бронетехника. К тому же эта партия, по его словам, еще очень нескоро окажется на передовой.