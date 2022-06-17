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1 час назад

В Верховной Раде пожаловались на недостаток оружия НАТО

Lenta.ruиещё 1

Объема западных вооружений, который получает Киев от стран НАТО, недостаточно для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически ни на одном участке фронта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его слова цитирует РИА Новости.

В Раде пожаловались на недостаток оружия НАТО
Фото: ReutersReuters

Парламентарий считает, что Украина будет испытывать нехватку оружия даже после того, как в страну прибудут обещанные европейцами реактивные системы залпового огня и бронетехника. К тому же эта партия, по его словам, еще очень нескоро окажется на передовой.

«Количество реально переданного оружия, к огромному сожалению, не позволяет говорить про то, что мы можем быть полностью довольными такими результатами», — пожаловался Вениславский.

Ранее стало известно, что Франция передаст Украине по крайней мере четверть гаубиц из своего запаса. Речь идет о 76 артиллерийских установках Caesar. Дальность стрельбы этих пушек достигает 40 километров.

Армия,Федор Вениславский,Верховная Рада,НАТО,
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