Запад решил прекратить поставлять оружие Киеву

Западные страны договорились между собой не поставлять Киеву определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки», — заявил глава государства.
Он отметил, что власти Украины в курсе этой договоренности.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит отправлять вооружение на Украину, несмотря на попытки России атаковать поставляемые Киеву грузы с оружием. Столтенберг отметил, что Украина ведет справедливую войну в рамках защиты страны и не является угрозой для России.