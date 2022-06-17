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58 минут назад

Запад решил прекратить поставлять оружие Киеву

Елена Прошина

Западные страны договорились между собой не поставлять Киеву определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

Запад решил прекратить поставлять оружие Киеву
Фото: ReutersReuters

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки», — заявил глава государства.

Он отметил, что власти Украины в курсе этой договоренности.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит отправлять вооружение на Украину, несмотря на попытки России атаковать поставляемые Киеву грузы с оружием. Столтенберг отметил, что Украина ведет справедливую войну в рамках защиты страны и не является угрозой для России.

«Меньше, чем мы рассчитывали»: Киев о новых поставках вооружений от НАТО

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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