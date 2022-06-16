В Германии раскритиковали «нацистское» название нового танка

Отставной немецкий генерал Клаус Виттман назвал «не очень умным» решение назвать новый танк «Пантерой», как и его предшественника, стоявшего на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Welt.

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«Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне», - отметил он.

При этом генерал констатировал, что танк еще не скоро поступит в войска, так как пока существует только в виде демонстрационной модели.

Новый танк был представлен на выставке во Франции. Он оснащен 130-миллиметровой пушкой и должен стать ответом на российскую «Армату».