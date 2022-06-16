В Германии раскритиковали «нацистское» название нового танка

Отставной немецкий генерал Клаус Виттман назвал «не очень умным» решение назвать новый танк «Пантерой», как и его предшественника, стоявшего на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Welt.
«Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне», - отметил он.
При этом генерал констатировал, что танк еще не скоро поступит в войска, так как пока существует только в виде демонстрационной модели.
Новый танк был представлен на выставке во Франции. Он оснащен 130-миллиметровой пушкой и должен стать ответом на российскую «Армату».
Ранее нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов одобрила заявление об отправке на Украину тяжелого вооружения. Германия планировала поставить на Украину зенитные самоходные установки Gepard. Однако возникли проблемы. Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, а Швейцария отказалась экспортировать это оружие в зону боевых действий.