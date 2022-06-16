На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия

Договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально, чтобы избежать военной конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», – цитирует слова Макрона агентство Укринформ, передает ТАСС.
По его словам, решение принято «из-за опасений втянуться в войну с Россией». Макрон отметил, что Зеленский в курсе этой договоренности.
Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).