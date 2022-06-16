На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», – цитирует слова Макрона агентство Укринформ, передает ТАСС.