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21 минуту назад

НАТО заявила о готовности поставлять Киеву оружие во что бы то ни стало

Lenta.ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал, что альянс готов продолжать помогать Киеву вооружениями во что бы то ни стало, даже несмотря на попытки российских военных наносить удары по поставляемым грузам, передает ТАСС.

НАТО готова поставлять Киеву оружие во что бы то ни стало
Фото: ReutersReuters

«Наше моральное обязательство заключается в том, чтобы оказать поддержку. Конечно, Россия пытается атаковать грузы с оружием, поставляемым партнерами и союзниками по НАТО. Однако для меня это не повод прекращать оказание помощи, потому что Украина ведет справедливую войну, защищая себя», — заявил генсек.

По его мнению, Украина, в свою очередь, не представляет никакой угрозы для России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны забывают все, что предшествовало началу спецоперации на Украине 24 февраля, и сваливают вину за начало боев на Москву.

Армия,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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