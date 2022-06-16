НАТО готова поставлять Киеву оружие во что бы то ни стало

«Наше моральное обязательство заключается в том, чтобы оказать поддержку. Конечно, Россия пытается атаковать грузы с оружием, поставляемым партнерами и союзниками по НАТО. Однако для меня это не повод прекращать оказание помощи, потому что Украина ведет справедливую войну, защищая себя», — заявил генсек.