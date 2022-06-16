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1 час назад

В России одобрили пистолеты «Удав»

Lenta.ru

Одобрено принятие на вооружение девятимиллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В России одобрили пистолеты «Удав»
Фото: CC BY-SA 4.0CC BY-SA 4.0

Собеседник отметил, что принятие на вооружение российской армией девятимиллиметрового самозарядного пистолета (6П72) и девятимиллиметрового самозарядного пистолета в специальной комплектации (6П72-1), созданных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), согласовано «заинтересованными органами».

По его словам, принятие на вооружение «Удавов» российской армией обеспечит правовую базу для их вывода на зарубежные рынки.

В январе ТАСС, ссылаясь на «Ростех», сообщало, что в 2023 году начнутся поставки пистолетов «Удав» с глушителем в Вооруженные силы России.

В июне 2019 года генеральный директор ЦНИИТочмаш Альберт Баков сказал, что первая партия пистолетов «Удав» была поставлена российским военнослужащим.

Армия,Альберт Баков,ЦНИИТОЧМАШ,Ростех,
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