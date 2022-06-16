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11 минут назад

Германия пообещала Украине системы залпового огня к июлю или августу

Елена Прошина

Министр Обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине три реактивных системы залпового огня типа Mars-II в июле или августе. Об этом она сказала в ходе встречи формата «Рамштайн-3» в Брюсселе, сообщает Spiegel.

Германия пообещала Украине системы залпового огня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она добавила, что обучение украинских военнослужащих использованию РСЗО начнется в ближайшие недели, а сами установки будут переданы Киеву из запасов Вооруженных сил ФРГ.

Ранее СМИ сообщали, что поставка Украине реактивных систем залпового огня типа Mars-II из Германии может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации их программного обеспечения.

Лидеры трех европейских стран прибыли на Украину

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что ФРГ собирается передать Киеву современную радиолокационную станцию и системы противовоздушной обороны IRIS-T. Однако последние смогут быть развернуты на Украине лишь с ноября этого года.

Армия,Олаф Шольц,
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