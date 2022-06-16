Германия пообещала Украине системы залпового огня

Министр Обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине три реактивных системы залпового огня типа Mars-II в июле или августе. Об этом она сказала в ходе встречи формата «Рамштайн-3» в Брюсселе, сообщает Spiegel.

Она добавила, что обучение украинских военнослужащих использованию РСЗО начнется в ближайшие недели, а сами установки будут переданы Киеву из запасов Вооруженных сил ФРГ.

Ранее СМИ сообщали, что поставка Украине реактивных систем залпового огня типа Mars-II из Германии может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации их программного обеспечения.