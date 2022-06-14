США в день основания армии показали технику Третьего рейха

Нацгвардия США в день основания армии опубликовала видео с техникой Третьего рейха. Публикация появилась в официальном Twitter ведомства.

Фото: The U.S. Army/flickr.com The U.S. Army/flickr.com

На кадрах присутствуют немецкие танки Pz-lll наряду с привычными кадрами американской армии. Предполагается, что хроника с немецкими танками снята на Восточной фронте, пишет издание Readovka. Это вдвойне иронично, так как после этой хроники также идут кадры с танками, но на этот раз уже современными американскими M1 Abrams.

Между тем США сформировали в штате Аляска новую, 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels. Она состоит из двух бригад, в состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части материально-технического обеспечения. Численность личного состава 11-й дивизии составит 12 тысяч военнослужащих.