«Город в городе, один из крупнейших в Европе». Что известно о заводе «Азот»

Минобороны РФ сообщило, что Киев попросил организовать гумкоридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината «Азот» в Северодонецке. Ведомство заявило, что российские военные не смогут выполнить эту просьбу из-за взорванного моста, но готовы эвакуировать гражданских в сторону Сватово — то есть в ЛНР. По разным оценкам, на территории предприятия могут находиться от 500 до 800 гражданских и более 2,5 тыс. военнослужащих.

Украинские военные обратились к российской стороне с просьбой обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с комбината «Азот» в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По разным оценкам, на территории предприятия могут находиться от 500 до 800 гражданских, часть из которых начали покидать территорию завода 11 июня.

«Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения мариупольского сценария», — заявил Мизинцев.

По его мнению, Украина попросила об организации гумкоридора, «осознавая безысходность положения своих» вооруженных сил. Он также заявил, что украинские военные, отступая из жилых кварталов Северодонецка, вывели из города в промышленную зону предприятия сотни мирных граждан, чтобы «прикрываться ими как живым щитом».

Возможности безопасной эвакуации в сторону Лисичанска нет, указали в Минобороны РФ.

«С учетом того, что 13 июня по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным», — заявили в ведомстве.

Ответ российской стороны

В ответ на предложение Киева Мизинцев заявил, что военнослужащие РФ и ЛНР готовы организовать эвакуацию мирных жителей в город Сватово — на территорию ЛНР.

«Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор», — заявил российский генерал.

В ведомстве призвали украинских военных на «Азоте» прекратить боевые действия и сложить оружие. По словам мизинцевая, Россия гарантирует находящимся на заводе военнослужащим сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции в случае добровольной сдачи в плен.

«Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов», — добавил Мизинцев.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что на «Азоте» заблокировано 2,5 тыс. украинских военнослужащих — из них до 25% являются иностранными наемниками. По его словам, до 500-600 человек прибыли на Украину из разных стран, в том числе из Грузии, Польши, Колумбии, Великобритании и стран Прибалтики.

Что происходит на «Азоте»

Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои за него шли еще в марте, однако наиболее активные военные действия начались в мае.

7 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль жилых кварталов города и боевых действиях в промышленной зоне и ближайших населенных пунктах.

10 июня в ЛНР заявили о блокировке украинских военных на предприятии «Азот», а 11 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов.

По его словам, украинские военные требовали дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с гражданскими и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Мирошник назвал эти требования неприемлемыми.

Работавшие на «Азоте» Юлия Скуригина и Валерий Бойченко рассказали «Известиям», что на предприятии есть огромные бомбоубежища, в которых на данный момент находятся многие из тех, кто не покинул город. Они отметили, что в бомбоубежищах в основном остаются сотрудники химпредприятия.

В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о катастрофическом положении блокированных на заводе «Азот» украинских военных. Он утверждает, что для безопасной эвакуации людей следует открыть «зеленые коридоры» в сторону Сватово.

Похожая ситуация сложилась ранее на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ после почти трех месяцев противостояния объявило о взятии территории завода. Тогда 2439 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен, а для мирных жителей были организованы гуманитарные коридоры.

Что известно о предприятии «Азот»

Северодонецкий завод «Азот» — третий по размеру украинский производитель аммиака и одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности. Комбинат производил азотные удобрения, метанол, уксусную кислоту, ацетилен, формалин, катализаторы и товары бытовой химии, а также другую химическую продукцию.

Завод был принят в эксплуатацию 16 февраля 1951 года как комплекс по производству минеральных удобрений. «Азот» занимает чуть меньше половины территории Северодонецка (42,1 кв. км).

Местная жительница Ирина Семиряжко рассказала в беседе с URA.RU, что на территории предприятия находятся не только десятки промышленных зданий и цехов, но и специализированные бомбоубежища.

«Азот» — градообразующее предприятие, на котором работал мой муж. Это город в городе, один из крупнейших в Европе заводов по производству удобрений и различных химических веществ, — указала она. — [Там] был собственный комбинат питания, здравпункт и поликлиника. Это был один из образцовых заводов советского подхода организации труда».

Женщина рассказала, что в советские годы на заводе работало больше 10 тыс. человек, но постепенно их число уменьшилось.

С 2011 года комбинат входит в состав холдинга Ostchem, который входит в активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (25-е место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021 года»).

Руководство Group DF (в состав которой входит предприятие) 1 марта заявило, что «Азот» не опасен для жителей города.