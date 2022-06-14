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1 час назад

Турция заняла позиции для проведения операции в Сирии

Газета.Ruиещё 1

Турецкие военные заняли боевые позиции для проведения операции на севере Сирии против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

По данным издания, Вооруженные силы Турции действуют совместно с Сирийской национальной армией (оппозиционной протурецкой структурой — прим. «Ленты.ру»).

«В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность», — заявил корреспондент газеты.

Уточняется, что пока турецкая сторона готовилась к началу операции «против террористических элементов», ВС США провели с членами РПК совместное патрулирование. По данным Sabah, в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат вооруженные формирования РПК установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. Отмечается, что турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и ведут огонь по позициям террористических группировок. Военная операция будет проводиться одновременно и в Телль-Рифате, и в Манбидже. Ее цели уже определены.

Москва и Анкара обсудили подготовку к турецкой военной операции в районе Айн-Исса на северной окраине города Ракка. Российская сторона не одобрила этот шаг, из-за чего Турции пришлось прервать подготовку к боям.

Армия,Видео,Рабочая партия Курдистана,Свободная сирийская армия,
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