Турция заняла позиции для проведения операции в Сирии

Турецкие военные заняли боевые позиции для проведения операции на севере Сирии против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

По данным издания, Вооруженные силы Турции действуют совместно с Сирийской национальной армией (оппозиционной протурецкой структурой — прим. «Ленты.ру»).

«В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность», — заявил корреспондент газеты.

Уточняется, что пока турецкая сторона готовилась к началу операции «против террористических элементов», ВС США провели с членами РПК совместное патрулирование. По данным Sabah, в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат вооруженные формирования РПК установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. Отмечается, что турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и ведут огонь по позициям террористических группировок. Военная операция будет проводиться одновременно и в Телль-Рифате, и в Манбидже. Ее цели уже определены.