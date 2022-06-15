В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
11 минут назад

Защищен и вооружен: как выглядит специальный инженерный бронепоезд «Енисей»

ТК «Звезда»иещё 1

Министерство обороны Российской Федерации показало работу состава специального бронированного поезда «Енисей». Он создан специалистами железнодорожных войск Центрального военного округа для инженерной разведки, подвоза материалов и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.

Что представляет собой бронепоезд «Енисей»
Фото: тк звездатк звезда

Состав имеет покрытие, которое защищает его экипаж. Также на поезде размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

«Это специальный поезд, который вооружен новейшей техникой и в состоянии сопровождать эшелоны, грузы, и, при необходимости, проводить техническую разведку и разминирование железнодорожных участков», - заявил начальник поезда.

Также в составе имеется вагон с Боевой машиной пехоты. При сигнале тревоги он отцепляется, аппарели опускаются, а БМП съезжает с платформы и приступает к бою.

Ранее МО РФ показало кадры патрулирования северных районов Сирии силами военной полиции. Российская колонна из бронеавтомобиля «Тигр» и нескольких бронетранспортеров прошла более 50 километров.

Армия,Война в Сирии ,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители