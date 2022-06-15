Что представляет собой бронепоезд «Енисей»

Министерство обороны Российской Федерации показало работу состава специального бронированного поезда «Енисей». Он создан специалистами железнодорожных войск Центрального военного округа для инженерной разведки, подвоза материалов и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: тк звезда тк звезда

Состав имеет покрытие, которое защищает его экипаж. Также на поезде размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

«Это специальный поезд, который вооружен новейшей техникой и в состоянии сопровождать эшелоны, грузы, и, при необходимости, проводить техническую разведку и разминирование железнодорожных участков», - заявил начальник поезда.

Также в составе имеется вагон с Боевой машиной пехоты. При сигнале тревоги он отцепляется, аппарели опускаются, а БМП съезжает с платформы и приступает к бою.