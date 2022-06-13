The Guardian: Российская спецоперация на Украине "сломала" щит НАТО

Проводимая Россией спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины обнажила слабости НАТО, раскол в рядах членов альянса. Об этом пишет британская The Guardian.

Как отмечает журналист Саймон Тисдалл в своей статье, опубликованной в газете, Североатлантический альянс оказался менее сплоченной организацией, чем представлялось ранее. На словах члены НАТО активно поддерживают киевский режим, однако ряд европейских стран "прячутся за союзом", чтобы "избежать выполнения дорогостоящих национальных обязательств перед Киевом", которые могут разозлить Москву.

Автор статьи также обращает внимание, что "было бы нереалистично ожидать полного политического единодушия в такой крупной организации". Быстрому принятию решений мешает то, что все члены альянса формально имеют равные права голоса, хотя с военной точки зрения "они до абсурда неравны". Впрочем, тут же Тисдалл признает, что НАТО полностью зависит от принимаемых в Вашингтоне решений, без согласия США ничего не происходит.

И то, что Североатлантический альянс, кажется, находится повсюду, не дает ему много преимуществ, поскольку отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран, равно как и совместные учения, закупки вооружений и обмен разведданными.