Генерал ВСУ заявил о «теряющих волю» украинских бойцах

Командующий оперативным объединением Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что плотность огня российской артиллерии такова, что приводит к полной дезорганизации войск противника, несмотря на уровень его боевой квалификации. Об этом пишет «Военное обозрение».

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По словам Красильникова, украинские бойцы постоянно находятся под обстрелами и несут потери. Когда на передовую прибывают бойцы с высокой мотивацией, они рвутся в бой, но не могут проявить себя в личном контакте с российскими войсками, поскольку вынуждены прятаться от непрекращающегося орудийного огня. «Спустя два-три дня, находясь под обстрелом артиллерии, они [воины ВСУ] полностью теряют волю — к жизни, к победе, к службе, веру в вооруженные силы и в страну», — сказал глава подразделения.

Он пояснил, что Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный артогонь по украинским позициям, плотность которого достигает до двух-четырех тысяч выстрелов за полдня, поэтому личный состав попросту выбивается. По мнению Красильникова, спасти ситуацию могут только экстренные и масштабные поставки с Запада дальнобойной артиллерии, барражирующих боеприпасов и управляемых снарядов для гаубиц.