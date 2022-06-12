ВМС США приостановят полеты авиации из-за последних крушений

ВМС США приняли решение о временной приостановке полетов своей авиации. Специалисты должны будут оценить ситуацию в связи с недавними крушениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил ВМС.
«В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили также, что развернутые подразделения также приостановят полеты в том случае, если это станет возможно.
Агентство напомнило, что в четверг, 9 июня, четыре американских морских пехотинца погибли при крушении конвертоплана MV-22B Osprey 3-го авиакрыла Корпуса морской пехоты в Калифорнии.