ВМС США приостановят полеты авиации из-за последних крушений

ВМС США приняли решение о временной приостановке полетов своей авиации. Специалисты должны будут оценить ситуацию в связи с недавними крушениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил ВМС.

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«В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили также, что развернутые подразделения также приостановят полеты в том случае, если это станет возможно.