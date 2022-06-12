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34 минуты назад

ВМС США приостановят полеты авиации из-за последних крушений

Елена Прошина

ВМС США приняли решение о временной приостановке полетов своей авиации. Специалисты должны будут оценить ситуацию в связи с недавними крушениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил ВМС.

ВМС США приостановят полеты авиации из-за последних крушений
Фото: ReutersReuters

«В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили также, что развернутые подразделения также приостановят полеты в том случае, если это станет возможно.

Агентство напомнило, что в четверг, 9 июня, четыре американских морских пехотинца погибли при крушении конвертоплана MV-22B Osprey 3-го авиакрыла Корпуса морской пехоты в Калифорнии.

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