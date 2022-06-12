Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции

Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинистё, сообщает NRK.

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Он отметил, что Турция может не допустить членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Финляндия в таком случае откажется от вступления в НАТО.

«Я говорю, что дело Швеции - наше дело. Это значит, что мы будем двигаться вперед рука об руку», - сказал Ниинистё.

В воскресенье, 11 июня финский президент дал совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг находится с визитом в Финляндии, он приехал обсудить заявку Финляндии на членство в альянсе.

В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Одобрить их членство должны все страны блока. Турция выступает против, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в поддержке курдских организаций, которых Анкара считает террористическими.