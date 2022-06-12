Эксперт рассказал об основных задачах операции ВС Турции в Сирии

Эксперт по вопросам международной безопасности Серхат Эркмен заявил в интервью изданию Sabah, что новая операция турецких вооруженных сил на севере Сирии будет направлена на выполнение трех основных задач. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что подготовка к операции завершена. В ней примут участие порядка 50 тыс. военнослужащих Турции и 5 тыс. боевиков так называемой «Сирийской свободной армии».

«У планируемой операции будут три основные цели. Первой целью является противодействие террористической организации, которая несет угрозу на линии границы и национальной безопасности. Вторая цель - недопущение создания в средней перспективе под контролем РПК/СНС террористического государства. И, наконец, последняя цель - содействие облегчению возвращения на родину беженцев из Сирии», - уточнил Серхат Эркмен.

Эксперт подчеркнул, что турецкие власти решили провести новую военную операцию в Сирии потому, что задачи прежних были выполнены не в полном объеме.

Кроме того, по его мнению, в настоящее время «перемены в международной конъюнктуре предоставили шанс для перехода к новой стадии в борьбе с терроризмом».