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11 минут назад

Эксперт рассказал об основных задачах операции ВС Турции в Сирии

Елена Прошина

Эксперт по вопросам международной безопасности Серхат Эркмен заявил в интервью изданию Sabah, что новая операция турецких вооруженных сил на севере Сирии будет направлена на выполнение трех основных задач. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт рассказал об основных задачах операции ВС Турции в Сирии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что подготовка к операции завершена. В ней примут участие порядка 50 тыс. военнослужащих Турции и 5 тыс. боевиков так называемой «Сирийской свободной армии».

«У планируемой операции будут три основные цели. Первой целью является противодействие террористической организации, которая несет угрозу на линии границы и национальной безопасности. Вторая цель - недопущение создания в средней перспективе под контролем РПК/СНС террористического государства. И, наконец, последняя цель - содействие облегчению возвращения на родину беженцев из Сирии», - уточнил Серхат Эркмен.

Эксперт подчеркнул, что турецкие власти решили провести новую военную операцию в Сирии потому, что задачи прежних были выполнены не в полном объеме.

Кроме того, по его мнению, в настоящее время «перемены в международной конъюнктуре предоставили шанс для перехода к новой стадии в борьбе с терроризмом».

Напомним, что Турция относит к террористическим организациям Рабочую партию Курдистана (РПК), так называемые Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов»(ФЕТО).

Армия,Рабочая партия Курдистана,Свободная сирийская армия,
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