Стало известно, почему матери украинских военнопленных попросили не возвращать их домой

«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям – прим. ВЗГЛЯД). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», – цитирует ТАСС Москалькову.