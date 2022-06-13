МО РФ заявило об уничтожении пункта дислокации наемников в ЛНР

«Уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики», - сказал он.

Официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе ж/д станции в ДНР было уничтожено большое количество западной техники и вооружения для украинской армии.

В общей сложности, по данным МО России, с начала спецоперации на Украине удалось уничтожить 201 самолет, 130 вертолетов, 1 196 беспилотников, 338 ЗРК, 3 525 танков и других боевых бронемашин, 515 установок РСЗО, 1 933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы военной автоспецтехники.