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1 час назад

ДНР запросила у России дополнительные силы

Lenta.ruиещё 3

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) запросили у России «дополнительные союзнические силы». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

ДНР запросила у России дополнительные силы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин объяснил, что ДНР требуется дополнительная помощь России из-за участившихся обстрелов Донецка. По его словам, Киев перешел все грани. Украина использовал запрещенные методы ведения войны при последних обстрелах Донецка, подчеркнул глава ДНР.

Ранее 13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли пять человек. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.

Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке возросло

Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке. На данный момент медработники оказывают необходимую помощь эвакуированным женщинам.

Армия,Денис Пушилин,
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