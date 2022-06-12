В ЕС задумали «подарить» Украине ядерные боеголовки

Запад может «подарить» Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла эффективно противостоять России в ходе боевых действий. Об этом заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский, сообщает URA.RU со ссылкой на эфир «Эспрессо».
По его словам, наличие ядерных боеголовок поможет Украине «защитить свою независимость».
«После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум», — напомнил Сикорский и добавил, что в связи с этим Запад должен помочь Украине отстоять свои территории.