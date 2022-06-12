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54 минуты назад

В ЕС задумали «подарить» Украине ядерные боеголовки

Елена Прошина

Запад может «подарить» Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла эффективно противостоять России в ходе боевых действий. Об этом заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский, сообщает URA.RU со ссылкой на эфир «Эспрессо».

В ЕС задумали «подарить» Украине ядерные боеголовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, наличие ядерных боеголовок поможет Украине «защитить свою независимость».

«После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум», — напомнил Сикорский и добавил, что в связи с этим Запад должен помочь Украине отстоять свои территории.

Армия,Радослав Сикорский,Европарламент,ЕС,
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