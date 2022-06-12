В ЕС задумали «подарить» Украине ядерные боеголовки

«После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум», — напомнил Сикорский и добавил, что в связи с этим Запад должен помочь Украине отстоять свои территории.