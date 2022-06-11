Путин наделил Минобороны новыми полномочиями

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минобороны (МО) полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовых актов.

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Госдума приняла закон 7 июня, а Совфед одобрил его на следующий день. Документ "направлен на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны", поясняется в аннотации к закону, опубликованной на сайте Совфеда.

В частности, новыми нормами устанавливается, что перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества разрабатываются и утверждаются МО РФ. При этом федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливаться особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.

Закон также устанавливает, что порядок организации подготовки военнослужащих и специалистов медицинских организаций, частей и медицинских подразделений к проведению мероприятий по оказанию первой помощи разрабатывается и утверждается МО РФ, а также федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами.