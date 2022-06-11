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41 минуту назад

Посол Украины в Берлине Мельник: гаубицы из Германии поставят в страну 22 июня

Газета.Ruиещё 2

Посол Украины в Берлине Алексей Мельник заявил, что правительство Германии назвало примерные сроки начала поставок вооружений Киеву, пишет украинское издание НВ.

Германия поставит Украине гаубицы 22 июня
Фото: unian.net unian.net

По его словам, семь гаубиц, которые обещали немецкие власти, украинская армия получит 22 июня. Еще 30 самоходных зенитных систем «Гепард» планируется поставить в течение лета: 15 — до конца июля и еще 15 — до конца августа.

Мельник отметил, что это лишь «два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся в стадии реализации».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет и дальше поставлять оружия Украине. По его словам, Берлин уже «осуществил много поставок, осуществит и другие поставки» Киеву, включая тяжелое вооружение.

Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на официальные документы писала, что за последние два месяца германское правительство сократило поставки вооружений Украине до минимального уровня.

До этого генерал армии ФРГ в отставке Эрих Вад заявил, что поставки тяжелого вооружения Киеву «бессмысленны и опасны».

Армия,Олаф Шольц,Алексей Мельник,
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