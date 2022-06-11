Глава Пентагона ответил на слухи о создании «азиатского аналога НАТО»

Американские власти не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны США Ллойда Остина.

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«Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», — сказал министр, выступая на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Шеф Пентагона при этом заверил, что Вашингтон без колебаний будет защищать свои интересы в регионе, который считают «центром стратегического тяготения» в XXI веке.

«Но мы также работаем над продвижением нашего видения для этого региона – расширения безопасности, не противоречий», — сказал Остина.

Он отметил что, Соединенные Штаты плотно работают с «конкурентами и друзьями» над предотвращением потенциальных конфликтов.