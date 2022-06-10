Sky News: оружие НАТО не доходит до вооруженных сил Украины

Несмотря на то, что западные страны, входящие в Североатлантический альянс, поставляют на Украину много оружия, чтобы она противостояла в конфликте с Россией, большая часть его уходит на черный рынок. Статья об этом вышла в издании Sky News.

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«Вы можете подумать, что передаете оружие людям, которых знаете и любите. Но потом оно продается людям, которых вы совершенно не знаете», — приводятся в тексте слова пресс-секретаря Кампании против торговли оружием Кристен Байес.

В материале сообщается также, что часть оружия идет на черный рынок с учетом того, что Украина «не полностью контролирует свою территорию». Основная проблема — вооружение туда поставляется слишком быстро, поэтому нет четких вариантов отследить его. При этом наибольшие выгоды от поставок оружия на Украину получат американские оборонные подрядчики, указывается в материале.