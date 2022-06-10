В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Посол ЛНР в РФ заявил, что боевики на заводе "Азот" пытаются выйти на контакт

ТАСС

Украинские боевики блокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Посол ЛНР: боевики на заводе "Азот" попросили о переговорах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украинские боевики на "Азоте" ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка [украинских] формирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны", - написал Мирошник.

По его словам, "отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия".

"Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен", - добавил посол ЛНР в РФ.

На «Азовстали» нашли части немецких бронежилетов

Мирошник заявил, что боевикам на заводе "Азот" остается только сдаться в плен, других вариантов нет. Мирные жители могут находиться на заводе, их точное число пока неизвестно, заявил посол ЛНР в РФ.

Армия,Родион Мирошник,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители