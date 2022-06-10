Посол ЛНР: боевики на заводе "Азот" попросили о переговорах

Украинские боевики блокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник .

"Украинские боевики на "Азоте" ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка [украинских] формирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны", - написал Мирошник.

По его словам, "отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия".

"Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен", - добавил посол ЛНР в РФ.

Мирошник заявил, что боевикам на заводе "Азот" остается только сдаться в плен, других вариантов нет. Мирные жители могут находиться на заводе, их точное число пока неизвестно, заявил посол ЛНР в РФ.