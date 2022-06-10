«Оснований для смягчения приговора нет»

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также уроженца Марокко Саадуна Брагима — они обвинялись в участии в боевых действиях на стороне Украины. «Газета.Ru» узнала у политиков и дипломатов из России и ДНР, справедлив ли, по их мнению, приговор, и пойдут ли зарубежные государства на прямой контакт с Донецком, чтобы спасти своих граждан.

Кровавые деньги

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Некоторые британцы решили заработать "на крови", когда приняли участие в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ), уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Предпринимаемые британской стороной на протяжении длительного времени попытки исказить положение дел "на земле" привели к тому, что у некоторых граждан Великобритании возникло ложное ощущение, что заработок "на крови" на Украине не будет иметь для них никаких последствий. Как показывают последние события, последствия имеются, и пребывание в таких иллюзиях – это опасное заблуждение", - сказала Захарова "Газете.Ru".

По ее словам, российский МИД неоднократно обращал внимание на то, что ответственность за жизнь иностранцев, принявших решение об участии в незаконной вооруженной деятельности на территории Украины, полностью лежит на правительствах этих государств. В то же время любая вооруженная деятельность против военнослужащих ВС РФ будет пресекаться незамедлительно, а вооруженные группировки иностранных наемников - уничтожаться, добавила официальный представитель российского МИД.

"В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от военной поддержки киевского неонацистского режима и принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", - сказала она.

Представитель МИД также обратила внимание, что диппредставительство Великобритании в Москве регулярно обращается в российское ведомство, чтобы прояснить судьбу британских наемников.

"Всегда четко указываем собеседникам, что подобные случаи являются прямым следствием безответственной политики непосредственно Лондона, нацеленной на эскалацию ситуации на Украине", - заявила официальный представитель российского МИД.

"Что касается конкретных плененных британских граждан, то рекомендуем Лондону направить соответствующие запросы в компетентные органы ДНР и ЛНР. Это, разумеется, относится и к наемникам из Марокко", - добавила Захарова, комментируя дальнейшую судьбу приговоренных к смерти британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.

Она также обратила внимание, что ряд государств с подачи западных стран закрывает глаза на факт вербовки украинскими диппредставительствами наемников для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Еще раз повторю, это не только нарушает международные нормы, в том числе Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г. и Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г., но и внутреннее законодательство соответствующих стран", - рассказала официальный представитель российского МИД.

Предмет торга

Ранее британские наемники просили обменять их на украинского политика Виктора Медведчука, но Лондон не стал активно участвовать в переговорах об обмене. Теперь, когда приговор вынесен, дискуссия о возможности обмена поставлена под большой вопрос. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с "Газетой.Ru" выразил уверенность, что приговоренных в Донецке наемников вряд ли будут использовать в ходе переговорного процесса.

"Не допускаю, что этих персонажей, которые приехали с оружием в руках искать приключений на Украине, могут использовать в ходе переговорного процесса. Другое дело, что такого рода решения [смертный приговор] - это всегда процесс.

Сейчас принято решение первой инстанции. Но правовая система предполагает возможность обжаловать решение. У них есть адвокаты, которые, видимо предложат сделать обращения в вышестоящие инстанции, чтобы суровый приговор мог быть замещен менее суровой мерой", - заявил Новиков.

Депутат также допустил, что иностранцы могут быть помилованы главой государства, в котором они предстали перед судом.

"Система предполагает смягчение приговора решением высшего лица государства. Главы государства имеют некий круг полномочий, в рамках которого они могут позволить смягчить приговор. В таком случае эти люди могут надеяться на более благоприятный разворот в своей судьбе", - сказал Новиков.

Согласно конституции ДНР, осужденный действительно имеет право подать ходатайство о помиловании, которое рассматривает глава республики, то есть Денис Пушилин. В порядке помилования смертную казнь могут заменить на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 25 лет.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с "Газетой.Ru" также скептически отнесся к идее обмена осужденных на смертную казнь наемников.

"Они не могут быть предметом торга. У нас и так большой обменный фонд, который в десятки раз превышает количество российских пленных. Если судьба иностранных граждан беспокоит их правительства, то пусть они обращаются в ДНР. Почему они думают, что Россия должна вмешиваться в этот процесс? Почему мы должны вмешиваться в процесс над иностранными гражданами? Будь это наши люди, мы, конечно, вмешались бы", - заявил Цеков.

Согласно законам ДНР, осужденных могут расстрелять. Обжаловать приговор можно в течение месяца.

С Донбасса выдачи нет

Официальные лица ДНР относятся к осужденным как к "террористам". В социальных сетях часто встречается термин "нацистские преступники". Вынесение приговора пришлось на период, когда Донецк подвергается сильнейшим за последние месяцы артобстрелам. Не много людей готовы проявить сочувствие к осужденным.

Депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина прокомментировала приговор "Газете.Ru" из Мариуполя. По ее информации, адвокаты осужденных уже подали апелляцию - приговор будет обжалован.

"Я как юрист, как председатель уголовного комитета Народного Совета ДНР по уголовному законодательству не могу представить, на каких правовых основаниях может строиться их апелляция. Что может послужить доводом для пересмотра приговора? Это особо тяжкое преступление. Все аргументы уже были представлены", - заявила Шишкина.

Депутат также вспомнила, что в момент объявления приговора подсудимые "все поседели на глазах".

"Когда они совершали военные преступления, то были уверены в своей безнаказанности. Как житель Донбасса, я не вижу оснований для смягчения приговора. Может, это [смертная казнь] пугающе звучит для жителей иных государств. Но мы здесь в ДНР каждый день видим эти военные преступления. У меня третий раз вчера окна вылетели. В каждой семье погибшие. Не вижу оснований для смягчения меры наказания. Нацизм должен быть громко и открыто осужден. Надо сделать прививку от него", - поделилась соображениями Шишкина.

Депутат уверена, что Великобритания не будет напрямую обращаться в ДНР по судьбе осужденных, поскольку это означало бы признание республики. По ее словам, наиболее реальным сценарием является создание рабочей группы с участием США.

Советник руководителя Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило в разговоре с "Газетой.Ru" признался, что хотел бы вынести вопрос с апелляцией на суд присяжных, поскольку люди очень остро воспринимают любые подвижки в деле о наемниках.

"Враг должен бояться возмездия. Прежде чем нажать на гашетку у врага должна быть картинка перед лицом, что он понесет наказание", - заявил он.

"Мой сын недавно закончил военное училище и ушел на фронт. Из тех, кто ушел - шесть человек "двухсотых" - молодых лейтенантов. Как вы думаете люди будут относиться к фашистам, убивающих наших детей? У нас нет чувства жестокой злобы, но есть чувство обостренной справедливости. Раз они пришли нас убивать, то наказание должны понести. Я глубоко верующий. Я понимаю: "не убий". Но даже в святом писании забивали камнями. Государство имеет право взять на себя ответственность чтобы впредь было неповадно тем, которые хотят воплотить в жизнь нацистскую мерзость", - сказал Бедило.

Слово за народом

Программный директор клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов в разговоре с "Газетой.Ru" допустил, что окончательная судьба иностранных наемников, стоящих перед лицом смертной казни, будет решаться, исходя из общественного мнения.

"Нужно понять настрой общества в ДНР, поскольку военные действия идут именно там. Эти наемники воевали против них: разрушали их города, убивали людей. Все это для общественного мнения служит аргументом в пользу максимально жесткого приговора. Для общественного мнения ДНР очевидно, что исполнение приговора послужит сдерживающим моментом для других "солдат удачи", которые намеревались воевать против них", - заявил Барабанов.

В то же время эксперт выразил надежду, что, если осужденные на смерть наемники все же станут предметом переговоров, мнение людей в ДНР тоже будет принято в рассчет. Депутат Дмитрий Новиков выступил с более категоричных позиций.