На «Азовстали» нашли части немецких бронежилетов

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе найдены составные части бронежилетов, произведенных в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что одну из деталей нашли в промзоне, где находились бойцы полка «Азов». Речь идет о противоосколочном наплечнике немецкого производства. В непосредственной близости от него нашли шевроны батальона, а также форменные футболки, флисовые шапки и другое снаряжение.

Ранее сообщалось, что на территории «Азовстали» был найден изотермический фургон с неработающей системой охлаждения, в котором находились 152 тела погибших украинских военных. Отмечается, что в нем также были заминированные тела.