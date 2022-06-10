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28 минут назад

На «Азовстали» нашли части немецких бронежилетов

Lenta.ru

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе найдены составные части бронежилетов, произведенных в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

На «Азовстали» нашли части немецких бронежилетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что одну из деталей нашли в промзоне, где находились бойцы полка «Азов». Речь идет о противоосколочном наплечнике немецкого производства. В непосредственной близости от него нашли шевроны батальона, а также форменные футболки, флисовые шапки и другое снаряжение.

Ранее сообщалось, что на территории «Азовстали» был найден изотермический фургон с неработающей системой охлаждения, в котором находились 152 тела погибших украинских военных. Отмечается, что в нем также были заминированные тела.

Российские войска заняли «Азовсталь» 20 мая. В период с 16 по 20 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 представителей украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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