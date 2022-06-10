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58 минут назад

Индия передала 12 патрульных катеров Вьетнаму

Газета.Ru

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх принял участие в церемонии передачи Вьетнаму последнего из 12 скоростных патрульных катеров, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на The Hindu.

Индия передала 12 патрульных катеров Вьетнаму
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что катера построены в рамках кредита в размере $100 млн, предоставленного Нью-Дели Ханою. Индия и Вьетнам также подписали соглашение по расширению «рамок и масштаба» оборонных связей к 2030 году и пакт о логистической поддержке, позволяющий вооруженным силам использовать базы друг друга для ремонта и пополнения запасов.

Сообщается, что строительство первого из 12 заказанных катеров началось на предприятии L&T в Индии в августе 2019 года. Катер был передан Вьетнаму в декабре 2020 года. Длина катеров составляет 35 м, они могут развивать максимальную скорость 35 узлов. Катера оснащены современными системами навигации, средствами наблюдения и обороны. Корабли будут применяться Береговой охраной Вьетнама для борьбы с контрабандистами, пиратами и проведения поисково-спасательных операций.

Ранее сообщалось, что ВМС Индии подготовили к выводу из состава флота и списанию два боевых корабля советской постройки — INS Nishank и INS Akshay.

Корвет INS Nishank класса Veer был построен в 1989 году на Судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске по проекту 1241 «Молния» и оставался последним кораблем этого проекта советской постройки на вооружении ВМС Индии — еще четыре были списаны в 2016–2018 годах. INS Akshay был построен на Ярославском судостроительном заводе в 1990 году по проекту малого противолодочного корабля 21412. В отличие от корвета вооружен реактивным бомбометом РБУ-1200 «Уран», предназначенным для уничтожения подводных лодок.

Армия,Раджнатх Сингх,Судостроительный завод "Вымпел",
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