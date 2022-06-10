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37 минут назад

Макрон обратился к Киеву с вопросом о поставках оружия

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским заявил, что Париж готов продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон дал обещание Зеленскому
Фото: EPAEPA

Как говорится в сообщении, Макрон спросил у Зеленского, нуждается ли Киев в дополнительной политической и финансовой поддержке, военной технике и гуманитарной помощи. Затем глава французского государства заверил, что Франция «остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей», сообщает издание.

Макрон также пообещал проинформировать Зеленского по вопросу присвоения Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Уточняется, что это решение во многом будет зависеть от рекомендаций Европейской комиссии, которая изучает результаты опросника.

Началась последняя битва за Донбасс

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад способствует усилению напряжения в отношениях РФ и Украины, так как продолжает поставлять Киеву тяжелое вооружение. Он подчеркнул, что Россия в ответ на такие действия может «отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса».

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