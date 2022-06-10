Макрон дал обещание Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским заявил, что Париж готов продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

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Как говорится в сообщении, Макрон спросил у Зеленского, нуждается ли Киев в дополнительной политической и финансовой поддержке, военной технике и гуманитарной помощи. Затем глава французского государства заверил, что Франция «остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей», сообщает издание.

Макрон также пообещал проинформировать Зеленского по вопросу присвоения Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Уточняется, что это решение во многом будет зависеть от рекомендаций Европейской комиссии, которая изучает результаты опросника.