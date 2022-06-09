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22 минуты назад

Япония задумалась о превентивных ударах баллистическими ракетами

Lenta.ru

Правящая Либерально-демократическая партия Японии решила включить в предвыборную кампанию вопрос о возможности нанесения превентивных ударов баллистическими ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Япония задумалась о превентивных ударах баллистическими ракетами
Фото: ReutersReuters

Для укрепления обороны партия задумалась о планах повышения расходов на оборону до двух процентов от ВВП страны в течение пяти лет начиная со следующего года. Помимо этого, политики хотят разрешить нанесение превентивных ударов баллистическими ракетами в рамках защиты от потенциальных агрессоров.

Другими приоритетными направлениями станут инвестиции в социальные программы правительства и повышение минимальной заработной платы. Эти предложения соотносятся с экономической программой «новой формы капитализма», которую продвигает премьер-министр Фумио Кисида.

Ранее бывший посол России в Японии Александр Панов заявил, что планы премьер-министра Японии о построении «нового капитализма» — часть политики популизма, необходимой для того, чтобы обеспечить победу правящей партии на грядущих выборах в верхнюю палату парламента страны.

Армия,Александр Панов,ЛДПР,
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