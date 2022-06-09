Резников: «Украине хватит оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с РФ»

Украина обладает большим количеством вооружений, но его недостаточно для борьбы с российской армией. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает РИА Новости.

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«Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России», — написал он в соцсетях.

По его словам, сейчас ВСУ «позарез и очень быстро» нужны тяжелые вооружения.

Напомним, Алексей Резников уже заявлял, что украинские военные несут потери на фронте, оказывая силовой отпор силам РФ.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое Западом на Украину оружие уже не только продается на черном рынке, но и отправляется на Ближний Восток, в частности, в Идлиб.