Названы ежедневные потери ВСУ

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», - заявил Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что ВСУ не могут перейти в наступление, потому что уступают России в технике. Он призвал западные страны нарастить поставки оружия Киеву и раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России.

В свою очередь руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заметил, что Украина лишилась 35% ВВП страны и 200 заводов в связи с боевыми действиями. Кроме того, по его словам, число граждан, покинувших страну, оценивается в 5 миллионов человек.