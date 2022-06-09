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51 минуту назад

Берег Украины усилили американскими «Гарпунами»

Lenta.ruиещё 5

Береговая линия обороны Украины усилена с помощью американских противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon («Гарпун»). Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников, его цитирует РИА Новости.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" (береговой ракетный комплекс — прим. "Ленты.ру") уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии», — заявил Резников.

В Пентагоне сообщали, что порядка двадцати украинских военных учатся применять противокорабельные ракеты Harpoon (ПКР «Гарпун»). США помогают в их освоении. О том, что Дания предоставит Украине старые противокорабельные ракеты «Гарпун», стало известно 25 мая. Отмечалось, что Копенгаген передаст Киеву ПКР RGM-84A Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м.

Названы ежедневные потери ВСУ

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что ПКР «Гарпун», которые Дания передает Украине, могут угрожать Черноморскому флоту (ЧФ) России. Однако, по его мнению, риски можно минимизировать, создав надежные зоны противовоздушной и противоракетной обороны.

Армия,Видео,Алексей Резников,Пентагон,
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