Грузинские СМИ сообщили о гибели на Украине 15 наемников из Грузии

Двадцатичетырехлетний Даниил Герлиани стал 15-м наемником из Грузии, который погиб, воюя за украинскую сторону после 24 февраля, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари» («Главный»).

Фото:

Как отмечает телеканал, семья Герлиани – грузинские беженцы из Абхазии, которая уже годы живет на Украине. Герлиани будет похоронен в Киеве.

По данным телеканала, отец погибшего продолжает воевать на стороне Украины.

Власти Грузии отказались официально отправлять наемников на Украину и не ввели экономические санкции против России.

При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, придерживается международных санкций, лидирует по объему отправленной гуманитарной помощи, приняла десятки тысяч украинских беженцев.