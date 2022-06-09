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28 минут назад

Грузинские СМИ сообщили о гибели на Украине 15 наемников из Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Двадцатичетырехлетний Даниил Герлиани стал 15-м наемником из Грузии, который погиб, воюя за украинскую сторону после 24 февраля, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари» («Главный»).

Грузинские СМИ сообщили о гибели на Украине 15 наемников из Грузии
Фото: 

Как отмечает телеканал, семья Герлиани – грузинские беженцы из Абхазии, которая уже годы живет на Украине. Герлиани будет похоронен в Киеве.

По данным телеканала, отец погибшего продолжает воевать на стороне Украины.

Власти Грузии отказались официально отправлять наемников на Украину и не ввели экономические санкции против России.

При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, придерживается международных санкций, лидирует по объему отправленной гуманитарной помощи, приняла десятки тысяч украинских беженцев.

Ранее в СК сообщили, что российские следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины.

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