Эксперт заявил о продаже поставляемого Киеву оружия на черном рынке

Оружие, поставляемое странами Запада Украине, уже продается на черном рынке и вскоре окажется на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры», — рассказал дипломат.
Гаврилов отметил, что европейцы не понимают, что «играют с огнем», поскольку в дальнейшем оружие и боеприпасы могут попасть к террористам.
Напомним, что Россия уже направила всем западным странам ноту протеста из-за поставок вооружений на Украину. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы с оружием для киевского режима станут законной целью для Вооруженных сил.