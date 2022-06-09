Эксперт заявил о продаже поставляемого Киеву оружия на черном рынке

«Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры», — рассказал дипломат.