Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут сейчас самые ожесточенные бои с украинской стороной за Славянск. Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Это север нашей республики, район Славянска", - сказал он в эфире ПервПервого канала, отвечая на вопрос, на каком направлении сейчас ведутся самые ожесточенные бои со стороны ДНР.

Что касается соседней Луганской Народной Республики, "это район Северодонецка и Лисичанска", добавил Басурин. "Самые ожесточенные бои происходят там", - отметил он.