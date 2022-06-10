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12 минут назад

Басурин заявил, что самые ожесточенные бои сейчас идут за Славянск

ТАССиещё 7

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут сейчас самые ожесточенные бои с украинской стороной за Славянск. Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Это север нашей республики, район Славянска", - сказал он в эфире ПервПервого канала, отвечая на вопрос, на каком направлении сейчас ведутся самые ожесточенные бои со стороны ДНР.

Что касается соседней Луганской Народной Республики, "это район Северодонецка и Лисичанска", добавил Басурин. "Самые ожесточенные бои происходят там", - отметил он.

Ранее сегодня в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы Народной милиции республики и российская армия продвигаются в направлении города Славянска. По состоянию на 10 июня ДНР, ЛНР и ВС РФ освободили и установили полный контроль над 235 населенными пунктами, включая Триполье, Владимировку, Ставки и Липовое.

Армия,Видео,Эдуард Басурин,Верховный суд,Первый канал,
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