Украинские войска выпустили 20 снарядов по Стаханову

Украинские войска выпустили 20 снарядов из РСЗО по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.10 с направления н.п. Артёмовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО (20 снарядов)» - следует из сообщения.

Ранее предприятие по производству растительного масла в Белгородской области было обстреляно с сопредельной территории Украины. Завод находится в посёлке Политотдельский Белгородского района на расстоянии 17 километрах от границы с Украиной.