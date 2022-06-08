В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

В США пообещали «мощный ответ» на возможное ядерное испытание КНДР

Вероника Полынина

Власти США пригрозили КНДР мощным ответом в случае нового ядерного испытания. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

В США пообещали «мощный ответ» на возможное ядерное испытание КНДР
Фото: ReutersReuters

По словам Салливана, в Вашингтоне продолжают следить за ракетными испытаниями Северной Кореи. Это приводит к еще более плотному сотрудничеству США с Южной Кореей и Японией.

«Мы также очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью проведения ядерного испытания, которое также повлечет за собой наш мощный ответ», - пообещал Салливан.

Он отметил, что США привержены защите Южной Кореи и Японии, но при этом открыты к дипломатическому взаимодействию с КНДР. По словам Салливана, в Вашингтоне до сих пор не получили от северокорейских властей ответа на призыв к диалогу.

6 июня в МАГАТЭ заявили о возможной подготовке в КНДР к ядерному испытанию на полигоне в Пхунгери. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что проведение ядерного испытания будет противоречить резолюциям Совета Безопасности ООН и вызовет международную обеспокоенность.

Армия,Рафаэль Гросси,Джейк Салливан,МАГАТЭ,Совбез ООН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители