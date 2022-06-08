В США пообещали «мощный ответ» на возможное ядерное испытание КНДР

Власти США пригрозили КНДР мощным ответом в случае нового ядерного испытания. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По словам Салливана, в Вашингтоне продолжают следить за ракетными испытаниями Северной Кореи. Это приводит к еще более плотному сотрудничеству США с Южной Кореей и Японией.

«Мы также очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью проведения ядерного испытания, которое также повлечет за собой наш мощный ответ», - пообещал Салливан.

Он отметил, что США привержены защите Южной Кореи и Японии, но при этом открыты к дипломатическому взаимодействию с КНДР. По словам Салливана, в Вашингтоне до сих пор не получили от северокорейских властей ответа на призыв к диалогу.