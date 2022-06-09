Эстония обратилась с призывом к НАТО

НАТО следует расширить свое присутствие на восточном фланге альянса, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, необходимость подобного решения вызвана эскалацией украинского кризиса.
"События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона также является лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать идею нападения на союзников по НАТО невозможной", - цитирует слова Каллас ТАСС.
Соответствующее заявление эстонский премьер сделала в рамках переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой кабмина Латвии Кришьянисом Кариньшем и председателем правительства Литвы Ингридой Шимоните.
При этом Каллас также подчеркнула, что все страны Балтии придерживаются единого мнения о необходимости укрепления сил НАТО в Прибалтике не только на суше или на море, но и в воздухе. Ранее сообщалось, что Латвия призвала Германию усилить восточный фланг НАТО.