Эстония обратилась с призывом к НАТО

"События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона также является лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать идею нападения на союзников по НАТО невозможной", - цитирует слова Каллас ТАСС.

При этом Каллас также подчеркнула, что все страны Балтии придерживаются единого мнения о необходимости укрепления сил НАТО в Прибалтике не только на суше или на море, но и в воздухе. Ранее сообщалось, что Латвия призвала Германию усилить восточный фланг НАТО.