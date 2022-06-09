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1 час назад

Премьер Эстонии призвала усилить восточный фланг НАТО

Газета.Ruиещё 3

НАТО следует расширить свое присутствие на восточном фланге альянса, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, необходимость подобного решения вызвана эскалацией украинского кризиса.

Эстония обратилась с призывом к НАТО
Фото: Kenzo Tribouillard/APKenzo Tribouillard/AP

"События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона также является лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать идею нападения на союзников по НАТО невозможной", - цитирует слова Каллас ТАСС.

Соответствующее заявление эстонский премьер сделала в рамках переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой кабмина Латвии Кришьянисом Кариньшем и председателем правительства Литвы Ингридой Шимоните.

При этом Каллас также подчеркнула, что все страны Балтии придерживаются единого мнения о необходимости укрепления сил НАТО в Прибалтике не только на суше или на море, но и в воздухе. Ранее сообщалось, что Латвия призвала Германию усилить восточный фланг НАТО.

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