Стал известен куратор иностранных наемников на Украине

Куратором иностранных наемников, действующих на территории Украины, является офицер из Главного управления разведки Минобороны страны. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет об офицере воинской части А0515 Михаиле Фролове. Установлено, что он координирует действия наемников, приезжающих из других стран, на Николаевском и Одесском направлениях.

При этом у Фролова есть документы и на другое имя, уточнил источник.

Он добавил, что данная информация стала известна российской стороне из показаний британского наемника Эндрю Хилла, который в конце апреля попал в плен к Вооруженным силам России в ходе спецоперации на Украине.