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33 минуты назад

Стал известен куратор иностранных наемников на Украине

Lenta.ru

Куратором иностранных наемников, действующих на территории Украины, является офицер из Главного управления разведки Минобороны страны. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет об офицере воинской части А0515 Михаиле Фролове. Установлено, что он координирует действия наемников, приезжающих из других стран, на Николаевском и Одесском направлениях.

При этом у Фролова есть документы и на другое имя, уточнил источник.

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Он добавил, что данная информация стала известна российской стороне из показаний британского наемника Эндрю Хилла, который в конце апреля попал в плен к Вооруженным силам России в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что у Хилла изъяли блокнот, где содержались сведения о месте захоронения 280 мирных граждан. Указанные в записи наемника координаты соответствуют району между городами Ирпень и Буча в Киевской области Украины.

Армия,Видео,Михаил Фролов,
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