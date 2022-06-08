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21 минуту назад

Генерал Твитти: Потери Украины могут достигать 200 тысяч солдат

Российская Газета

Боевые потери украинских Вооруженных сил могут достигать отметки в 200 тысяч человек. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США.

Американский военный, слова которого приводит немецкое издание Linke Zeitung, отметил, что из поля зрения Вашингтона исчезли примерно 200 тысяч украинских солдат. По его мнению, Киев либо скрывает их гибель, либо соврал об успешном проведении массовой мобилизации. При этом Белый дом желает знать истинное положение дел на фронте, а не получать от украинских коллег дезинформацию о российских потерях.

Твитти также выразил уверенность в том, что Россия в скором времени одержит победу.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

"Нет такого способа, с помощью которого украинцы смогут уничтожить или победить русских", - подчеркнул он.

Кроме того, американский генерал добавил, что у ВСУ не хватит боевой мощи, чтобы вернуть под свой контроль уже потерянные территории.

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