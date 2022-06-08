Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и военными Украины

Хакер RaHDIt заявил РИА "Новости", что между офисом президента Украины Владимиром Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий.
В начале спецоперации на Украине группой RaHDIt были взломаны все 755 сайтов правительств Украины. RaHDIt ведет информационный ресурс "Немезида", где публикует украденные данные.
"Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо", — указал хакер на суть споров в украинском руководстве.
Ранее хакер рассказал, как украинцы зарабатывают на россиянах. С начала спецоперации на территории Украины количество мошеннических звонков в Россию от украинских мошенников сократилось, однако с недавних пор злоумышленники вновь начали обзванивать россиян.