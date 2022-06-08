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9 минут назад

Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и военными Украины вспыхнули разногласия

Газета.Ru

Хакер RaHDIt заявил РИА "Новости", что между офисом президента Украины Владимиром Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий.

Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и военными Украины
Фото: Ukrainian Presidential Press Office/APUkrainian Presidential Press Office/AP

В начале спецоперации на Украине группой RaHDIt были взломаны все 755 сайтов правительств Украины. RaHDIt ведет информационный ресурс "Немезида", где публикует украденные данные.

"Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо", — указал хакер на суть споров в украинском руководстве.

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Ранее хакер рассказал, как украинцы зарабатывают на россиянах. С начала спецоперации на территории Украины количество мошеннических звонков в Россию от украинских мошенников сократилось, однако с недавних пор злоумышленники вновь начали обзванивать россиян.

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