Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и военными Украины

"Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо", — указал хакер на суть споров в украинском руководстве.