ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в ДНР

Военные силы Украины в течение 10 минут вели обстрел населенных пунктов Пантелеймоновка и Гольмовский. По ним было выпущено 14 снарядов 122 калибра. Также украинские войска выпустили пять мин по Горловке. Их калибр составлял 60 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, по населенному пункту Пантелеймоновка было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. По населенному пункту Гольмовский — шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Уточняется, что обстрелы начались в 6.40 и 6.51 по московскому времени.

Кроме того, был также зафиксирован обстрел по населенному пункту Горловка со стороны украинских формирований. Инцидент произошел в 6.10 утра. Были применены 5 мин калибром 60 мм, пояснили в Telegram-канале представительства.