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6 минут назад

Депутат Делимханов назвал предварительные сроки окончания спецоперации РФ на Украине

Газета.Ruиещё 3

Депутат Государственной думы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине и в Донбассе, выразил надежду на то, что операция завершится к концу 2022 года. Об этом этом сообщает РИА «Новости».

Депутат назвал предварительные сроки окончания СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он подчеркнул, что пока говорить об окончании спецоперации рано, поскольку там еще остается «режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом». Делимханов выразил уверенность в том, что этому придет конец, и для этого уже есть предпосылки.

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Ранее сообщалось, что Делимханова удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Адам Делимханов,Владимир Путин,Госдума,
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