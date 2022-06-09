Депутат назвал предварительные сроки окончания СВО

Депутат Государственной думы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине и в Донбассе, выразил надежду на то, что операция завершится к концу 2022 года. Об этом этом сообщает РИА «Новости».

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«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он подчеркнул, что пока говорить об окончании спецоперации рано, поскольку там еще остается «режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом». Делимханов выразил уверенность в том, что этому придет конец, и для этого уже есть предпосылки.

Ранее сообщалось, что Делимханова удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.