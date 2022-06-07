В Белоруссии подготовились к переводу на военное время

В Вооруженных Силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время, сообщает «БелТа» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В ведомстве рассказали, что тренировки проходят в соответствии с планами по подготовке ВС в текущем году. Занятия организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новобранцами программы начальной военной подготовки.

«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявляли, что на территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные учения НАТО «Защитник Европы – 2022». В Белоруссии назвали учения фактической подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении. В оборонном ведомстве также отметили, что учения НАТО лишены минимальных признаков открытости.