В Приднестровье допустили причастность Киева к диверсии на базе миротворцев

В Приднестровье допустили, что власти Украины могут быть причастны к происшествию во Владимировке, где дрон сбросил взрывные устройства. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, передает РИА «Новости».

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По словам Игнатьева, населенный пункт Владимировка находится близко в границе с Украиной. Следственная группа установила, что дрон, вероятнее всего, прилетел с территории Украины.

На вопрос о причастности Киева к диверсии глава МИД Приднестровья ответил: «Не исключено. Весьма вероятно».