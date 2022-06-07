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11 минут назад

В Приднестровье допустили причастность Киева к диверсии на базе миротворцев

Вероника Полынина

В Приднестровье допустили, что власти Украины могут быть причастны к происшествию во Владимировке, где дрон сбросил взрывные устройства. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, передает РИА «Новости».

В Приднестровье допустили причастность Киева к диверсии на базе миротворцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Игнатьева, населенный пункт Владимировка находится близко в границе с Украиной. Следственная группа установила, что дрон, вероятнее всего, прилетел с территории Украины.

На вопрос о причастности Киева к диверсии глава МИД Приднестровья ответил: «Не исключено. Весьма вероятно».

5 июня дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка, расположенного в 9 километрах к востоку от Тирасполя. Следственный комитет Приднестровья сообщил, что с квадрокоптера, предположительно, скинули гранаты РГД-5. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «диверсия».

Армия,Виталий Игнатьев,
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