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1 час назад

Арестович напомнил Германии о 5 тысячах обещанных касок

Вероника Полынина

Советник главы украинского президентского офиса Алексей Арестович напомнил Германии об обещании поставить Украине 5 тысяч касок, передает РИА «Новости».

Арестович напомнил Германии о 5 тысячах обещанных касок
Фото: ReutersReuters

Арестович заявил в эфире «Фейгин Live», что украинские власти «мучительно пытаются понять», какое вооружение поставляет им Германия.

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять… Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», - сказал он.

При этом Арестович отметил, что Германия поставила Украине гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении правительства страны о поставке на Украину современных систем противовоздушной обороны IRIS-T SL. Также сообщалось, что Греция передаст Украине старые бронетранспортеры советского производства и взамен получит от Германии современные немецкие бронемашины. Аналогичные переговоры об обмене шли между Германией и Польшей.

Армия,Алексей Арестович,Олаф Шольц,
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