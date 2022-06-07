Арестович напомнил Германии о 5 тысячах обещанных касок

Советник главы украинского президентского офиса Алексей Арестович напомнил Германии об обещании поставить Украине 5 тысяч касок, передает РИА «Новости».
Арестович заявил в эфире «Фейгин Live», что украинские власти «мучительно пытаются понять», какое вооружение поставляет им Германия.
«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять… Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», - сказал он.
При этом Арестович отметил, что Германия поставила Украине гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.
1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении правительства страны о поставке на Украину современных систем противовоздушной обороны IRIS-T SL. Также сообщалось, что Греция передаст Украине старые бронетранспортеры советского производства и взамен получит от Германии современные немецкие бронемашины. Аналогичные переговоры об обмене шли между Германией и Польшей.