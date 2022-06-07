«Коммерсант»: Путин реформирует МВД из-за Донбасса

«В частности, ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий министерства и сокращается штат еще нескольких подразделений. За счет этого будет укреплено оперативное управление МВД — именно ему, предположительно, предстоит участвовать в организации работы органов внутренних дел в Донбассе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.