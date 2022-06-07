«Коммерсант»: Путин реформирует МВД из-за Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В частности, ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий министерства и сокращается штат еще нескольких подразделений. За счет этого будет укреплено оперативное управление МВД — именно ему, предположительно, предстоит участвовать в организации работы органов внутренних дел в Донбассе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Также среди изменений будет введение должности еще одного замминистра — по работе с личным составом. Предполагается, что пост может занять основной кадровик МВД Владимир Кубышко. Издание отмечает, что в МВД пока не комментировали документ.
Управление МВД по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий создали перед Олимпиадой в Сочи 2014-года. Из-за санкций РФ, введенных Западом в связи со спецоперацией на Украине, в 2022 году Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований.