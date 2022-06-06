Индия запустила баллистическую ракету средней дальности

Минобороны Индии провело плановый пуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Agni-4. Об этом сообщает The Hindu. Пуск был выполнен с испытательного полигона на острове Абдул Калам. По данным издания, пуск был успешным и соответствовал "всем параметрам".

Фото: The Hindu The Hindu

"Успешное испытание было частью плановых пусков по обучению пользователей, проведенных под эгидой Командования стратегических сил", - приводит издание сообщение Минобороны Индии.

Agni-4 способна поражать объекты с точностью менее 100 метров на расстоянии до 4 км. Ракета поднимается на 900 километров, а затем падает на цель. Первое испытание прошло в 2011 году.