Военный эксперт назвал две новые задачи спецоперации на Украине

«Для этого надо завершить наступление на Авдеевку и Пески. Заключительный удар будет нанесен по Славянску и Краматорску, где окончательно решится судьба большой группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев», — продолжил собеседник.